الشلف: إفتتاح الدورة التكوينية الخاصة بالمربي الرياضي

أشرف اليوم الثلاثاء، والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي وبحضور مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان وممثلي السلطات الولائية، على إفتتاج الدورة التكوينية الخاصة بالمربي الرياضي على مستوى المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب الرياضية بالشلف.

و تعد هذه العملية الأولى من نوعها التي يشرف على تنظيىمها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيا الرياضة بالمنطقة، حيث سيشارك فيها 300 متربص في 19 تخصص، على تتواصل مدة التكوين على مدار 15 يوما.