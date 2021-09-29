الشلف: إفتتاح الدورة الخريفية للأبيوي بجدول أعمال يخص 7 قطاعات بالولاية

أفتتحت اليوم الأربعاء، الدورة العادية الخريفية للمجلس الشعبي الولائي، بحضور والي الشلف لخضر سداس و رئيس المجلس أحمد بوطيبة إلى جانب أعضاء المجلس والمدراء التنفيذين ورؤساء الدوائر والبلديات، لمناقشة جدول أعمال يخص 7 قطاعات حساسة بالولاية.

حيث تم الإستماع إلى 3 عروض تخص الدخول المدرسي، الجامعي والمهني، فضلا عن واقع مشاريع السكن الترقوي المدعم والإجتماعي، فضلا عن عرض حول الغابات والإجراءات المتخذة لحمايتها.

وأشار المتدخلون إلى أن الدخول الإجتماعي وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا مر في أجواء عادية، مع تسجيل جملة من النقائص التي دعا والي الشلف إلى ضرورة معالجتها.

في وقت ثمن فيه المجهودات التي بذلها القائمين على قطاع التربية وخاصة بالتكفل منذ اليوم الأول بملف منحة التمدرس التي إستفاد منها ما بربو عن 120 ألف تلميذ وتلميذة مع توفير النقل المدرسي لأزيد من 40 ألف تلميذ عبر المناطق النائية.

كما أسدى والي الشلف، تعليمات إلى كل الحاضرين من رؤساء دوائر ومدراء تنفيذين على ضرورة رفع درجة التنسيق الميداني، لأجل ترقية الخدمة العمومية وخدمة المواطن من خلال بعث عجلة التنمية المحلية وفك العزلة على أهالي المناطق النائية، مشيرا إلى تخصيص أزيد من 300 مليار سنتيم منها 70 مليار سنتيم لأشغال الطرقات و 200 مليار سنتيم لبرامج التنمية البلدية.