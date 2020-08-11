الشلف: إفتتاح خمس مكاتب عبر عيادات البلديات لكشف وفحص مرضى كوفيد 19 

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية الشلف عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم فتح مكاتب فحص، تشخيص وتوجيه للحالات المشتبه بها الاصابة بفيروس كورونا على مستوى عيادات الولاية.

كما يمكن التشخيص في هذه المكاتب عن الحالات التي تظهر عليهم أعراض الانفلونزا، والحالات البسيطة وغير المعقدة التي لا تستدعي الاستشفاء، وتعد هذه الخطوة التي من شأنها تخفيف الضغط على المستشفى المرجعي لمحاربة انتشار فيروس كورونا الاختان باج ببلدية الشلف.

كما كشفت ذات المديرية عن المكاتب التي تم فتحها و هي :

عيادة ام الدروع.

عيادة واد الفضة.

عيادة الكريمية.

عيادة بني راشد.

عيادة الشطية منطقة 09.

كما دعت مصالح المديرية كل مواطن أحس بالأعراض الخاصة بالانفلونزا أو أحس أنه مشتبه به الاصابة بالفيروس التقرب بهاته النقاط في انتظار فتح مكاتب فحص اخرى لتقريبها من المواطن.