الشلف.. إفطار جماعي تكريما لعمال النظافة بمقر الولاية

احتضن مقر ولاية الشلف مائدة إفطار جماعية على شرف مهندسي وعمال النظافة، في بادرة تعكس روح التقدير والاعتراف بالدور الحيوي الذي يقومون به.

وهذا في إطار تثمين الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المحيط وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وقد أشرف على هذا اللقاء، والي الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب السلطات العسكرية والأمنية، ورئيس ديوان الوالي وعدد من المدراء التنفيذيين ومهندسي القطاع.

ويأتي هذا الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر ، وترسيخا لثقافة الاعتراف بالمجهودات اليومية التي يبذلها عمال النظافة في خدمة المجتمع، خاصة خلال الشهر الفضيل.

وبالمناسبة، قام الوالي بتكريم عاملَين من مهندسي النظافة بمنحهما عمرتين، تقديرا لإخلاصهما وتفانيهما في أداء مهامهما. وهي لفتة إنسانية لاقت استحسان الحضور.