الشلف: إقتراح غلق 13 محلا تجاريا أثناء مراقبة الممارسات التجارية
بقلم رشيد مشورب
سجلت مصالح مديرية التجارة بالشلف خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. ما يقارب 1600 تدخل لمراقبة الأنشطة التجارية .
و كشف رئيس مصلحة بمديرية التجارة السيد احمد قوادري بوجلطية “للنهار أونلاين”، أن مصالح المديرية سجّلت 1594 تدخل لفرق و أعوان التجارة لمراقبة الأنشطة و الممارسات التجارية. مع تحرير 121 مخالفة و 117 محضر و اقتراح غلق 13 محل تجاري.
و حسب ذات المسؤول فإن هذه المخالفات تتعلق بالنظافة و شروط تخزين المواد الاستهلاكية. بالإضافة كذلك إلى 56 مخالفة بسبب عدم الإعلام بالأسعار و 8 مخالفات خاصة بعد الفوترة.
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