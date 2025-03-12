الشلف: إقتراح غلق 13 محلا تجاريا أثناء مراقبة الممارسات التجارية

سجلت مصالح مديرية التجارة بالشلف خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. ما يقارب 1600 تدخل لمراقبة الأنشطة التجارية .

و كشف رئيس مصلحة بمديرية التجارة السيد احمد قوادري بوجلطية “للنهار أونلاين”، أن مصالح المديرية سجّلت 1594 تدخل لفرق و أعوان التجارة لمراقبة الأنشطة و الممارسات التجارية. مع تحرير 121 مخالفة و 117 محضر و اقتراح غلق 13 محل تجاري.

و حسب ذات المسؤول فإن هذه المخالفات تتعلق بالنظافة و شروط تخزين المواد الاستهلاكية. بالإضافة كذلك إلى 56 مخالفة بسبب عدم الإعلام بالأسعار و 8 مخالفات خاصة بعد الفوترة.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور