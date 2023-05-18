الشلف: إكتشاف مذبح سري وحجز قرابة 3,5 قنطار من اللحوم البيضاء بتنس

العملية جاءت بناء على معلومات واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ، مفادها وجود شاحنتين تقومان بتبادل كمية من اللحوم البيضاء موجهة للإستهلاك لتنس مركز .

على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ليتم توقيف سائقيها وإقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

وبعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة الإسطبل المتواجد بالمكان المسمى الزمالة ببلدية أبو الحسن.

ليتم العثور على مذبح سري مع حجز قارورة غاز بوتان، موقد غاز ، إناء بلاستيكي أزرق اللون كبير الحجم، إناء كبير الحجم من معدن الاينوكس يستعمل في نزع الريش، سكين ذو مقبض بلاستيكي أسود اللون .

وقد رفعت ضد صاحب الإسطبل جملة من المخالفات من بينها إستغلال منشأة مصنفة دون الحصول على الترخيص والذبح غير الشرعي .