الشلف: إلتحاق أزيد من 299 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة

إلتحق اليوم الثلاثاء، أزيد من 299 ألف تلميذ بينهم 70 ألف تلميذ جديد في مختلف الأطوار بمقاعد الدراسة موزعين على 874 مؤسسة تربوية بالولاية، حيث أشرفت السلطات الولائية على الإفتتاح الرسمي بمتوسطة الأمير عبد القادر ببني ودرن ببلدية سنجاس.

وتميز الموسم الدراسي الجديد 2021 / 2022 بوضع 11 مؤسسة تربوية جديدة حيز الخدمة منها 6 إبتدائيات و 3 متوسطات وثانوية وملحقة ثانوية، إلى جانب إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير النقل المدرسي لأزيد من 40 ألف تلميذ وتلميذة بما في ذلك كراء 367 حافلة تابعة للخواص لتدعيم حظيرة النقل المدرسي.

وقصد ضمان التأطير التربوي اللازم تم فتح 328 منصب أمام المعلمين والأساتذة منها 200 منصب في الطور الإبتدائي و 58 منصب في الطور الإكمالي و 70 منصب في الطور الثانوي.

وأكدت مصالح مديرية التربية بالشلف، إتخاذ كل الترتيبات التي من شأنها ضمان إستفادة أزيد من 116 ألف تلميذ من منحة التمدرس، فضلا عن توفير المستلزمات الوقاية من كوفيد 19، مع تخصيص فرق طبية لإستكمال عملية تلقيح أزيد من 22 ألف موظف بالقطاع في أماكن عملهم وذلك بعد رفع درجة مستوى التنسيق الميداني مع مصالح مديرية الصحة.

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