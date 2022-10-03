الشلف: إلتماس 3 سنوات حبسا نافذة للمدير السابق لمركز التكوين المهني سعدي الوناس

إلتمس اليوم الإثنين، ممثل الحق العام لدى محكمة جنح الشلف، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق كل من المدير السابق لمركز التكوين المهني والتمهين سعدي الوناس المدعو ع.ب والمقتصد بالنيابة المدعو ق.م ومحاسب المواد المدعو ق.ق، فيما تم تغريم كل واحد منهم بغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن المتهمين الثلاثة قد تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق أساسا بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإستغلال النفوذ في ملف تموين المطعم خلال الفترة الممتدة بين 2014 و 2016 حيث تم تسديد فواتير دون وجود أثر للقيم المالية المسجلة عليها.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر، إلى أن قضية الحال قد كانت محل تحقيقات معمقة لمصالح الأمن منذ عام 2017 بموجب تعليمة نيابية، قبل إحالة القضية على جلسة المحاكمة اليوم، في إنتظار النطق بالحكم نهاية الشهر الجاري.