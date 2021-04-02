الشلف: إلتماس 5 سنوات حبسا نافذة في حق رئيس بلدية الشلف ونائبه

إلتمس ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنح بتنس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة في حق رئيس بلدية الشلف وهذا بعد متابعته في قضية تخص تهمة تتعلق بإستغلال الوظيفة ومنح رخصة بناء غير مستحقة لإحد المرقين العقارين المشرفين على إنجاز مشروع سكني بضواحي حي بن سونة قبل التراجع عنها.

في ذات السياق أكدت مصادر جريدة النهار بأن نفس الإلتماس خص به ممثل الحق العام كل من نائب المير والمرقي العقاري المستفيد من رخصة البناء، في وقت رافع فيه دافع المتهمين في قضية لإلتماس البراءة لفائدة موكليهم بحجة أن أركان الجريمة غير متوفرة حسب ما جاء في تدخلاتهم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميرالشلف قد تم إنهاء مهامه من قبل السلطات الولائية بحر الأسبوع المنصرم بعد تأيد وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل غرقة الإنهام لدى مجلس قضاء الشلف في إنتظار النطق بالحكم في قضية الحال.