الشلف: إلتماس 5 سنوات حبس نافذة للمتسببين في حادث وفاة شابين ببني حواء

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة تنس عقوبة 5 سنوات في حق المتسببين في حادث وفاة شابين كانا على متن دراجة نارية على المحور الوطني رقم 11 بالقرب من دار الإكرام ببلدية بني حواء.

تفاصيل القضية تعود إلى يوم 31 مارس المنصرم إثر حصول حادث مرور مميت ثمثل في إصطدام سيارة من نوع سيمبول كانت تسيير بسرعة فائقة بدراجة نارية كان على متنها شابين تتراوح أعمارهما بين 23 و 36 ما تسبب في وفاتهم.

وحسب تصريحات شهود عيان لمصالح الضبطية القضائية فإن السيارتان كان سائقيهما يناوران في الطريق قبل حصول الحادث.

وبالتوازي مع جلسة الحاكمة حضرالعشرات من أهالي بوجرير أمام محكمة تتنس للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتسببين في الحادث، في وقت تم فيه إلتماس 5 سنوات حبس نافذة في إنتظار النطق بالحكم بعد المداولة.