الشلف: إلقاء القبض على عصابة سرقة المساكن

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تنس بالشلف من توقيف جمعية أشرار تتكون من خمسة أشخاص.

وتبلغ أعمار الموقوفين ما بين 21 و45 سنة، لتورطهم في قضية سرقة المساكن.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحية تفيد بتعرض مساكنه لعملية السرقة من قبل مجهولين، استهدفت مبلغا ماليا وكمية مجوهرات.

وتم توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزة أحدهم على سلاح أبيض محظور و47 قرص من المؤثرات العقلية، وكمية من المجوهرات.

وأنجز ملف جزائي في حقهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.