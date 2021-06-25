الشلف: إمضاء برتوكول تبادل سياحي بين وكالات أسفار ولايتي الشلف ووهران

أشرف مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لولاية الشلف، رشيد بن دودة، على مراسيم إمضاء برتوكول تبادل سياحي بين وكالات أسفار ولايتي وهران والشلف.

وقد جرت فعاليات هذا الإتفاق على مستوى دار الإكرام ببلدية بني حواء بمناسبة اليوم الوطني للسياحة، وتندرج هذه المبادرة في إطار ترقية السياحة الداخلية.

وحضر مراسيم التوقيع ممثلوا 17 وكالة أسفار وسياحة من ولاية وهران، إلى جانب ممثلي الوكالات السياحية لولاية الشلف تحت إشراف نادي المنشأ والنادي الشلفي الجديد.

وشارك وفد الوكالات السياحية في عدة جولات سياحية على مدار 3 أيام بغرض إكتشاف المناطق السياحية والأثرية التي تزخر بها ولاية الشلف، حيت قام بزيارة سد بني بوعتاب ودار البارود بالشلف قبل التوجه نحو تنس وبني حواء.