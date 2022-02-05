الشلف: إنتخاب حبيب نور الدين عضوا لمجلس الأمة

فاز اليوم، المترشح حبيب نور الدين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية الشلف. وهذا بعد حصوله على 403 صوت من أصل 670 صوت مشكل للهيئة الناخبة.

و كان 5 منتخبين قد ترشحو لهذا الإستحقاق للتنافس على مقعد سناتور عن ولاية الشلف يمثلون كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، حركة مجتمع السلم، القائمة الحرة سهل الشلف وتكتل الأحرار، حيث جرت عملية الإنتخاب بالمجلس الشعبي الولائي تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة وبحضور 10 مراقبين تم توزيعهم على مكتبين إنتخابيين.

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اعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن النتائج الرسمية لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة تكون بناءً على تسلم المحاضر.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لم نستلم بعد المحاضر الرسمية وهي في طريقها إلى مقر السلطة. وأكد محمد شرفي ان النتائج المتداولة لحد الآن هي مؤقتة فقط

في حين صرح شرفي عن اكتشاف حالة متلبسة بمستغانم لشخص كان يريد إخراج ورقة الإنتخاب خارج المركز.

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