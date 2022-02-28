الشلف: إنتخاب سالم بن عيشوش رئيسا لبلدية الصبحة

تم اليوم الإثنين، إنتخاب سالم بن عيشوش رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للصبحة، وهذا بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس الذين فضلوا تجاوز حالة الإنسداد التي إستمرت لعدة أسابيع.

وقصد ضمان إسمرارية الخدمة العمومية، كان والي الشلف لخضر سداس، قد كلف روام خليفة لتسيير شؤون البلدية إلى حين حصول توافق منتخبي المجلس البلدي.

وأمام عودة المياه إلى مجراها الطبيعي بإنتخاب رئيس جديد للبلدية دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني من كل التشكيلات الممثلة للمجلس البلدي، إلى ضرورة العمل في إتجاه بعث مشاريع التنمية وخدمة المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الضيقة.

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