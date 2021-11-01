الشلف: إنتشال جثة خمسيني بالقرب من ميناء تنس

تدخلت عشية اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإنتشال جثة خمسيني كانت تطفو فوق سطح الماء بالقرب من ميناء تنس. وحسب بيان مديرية الحماية المدنية، فإن عدد من الصيادين كانو بالمكان قاموا بطلب النجدة لما لفت إنتباهم وجود جثة شخص تطفو فوق سطح الماء.

قبل التدخل وإنتشال الجثة التي تعود لشخص مجهول الهوية. تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى زيغوت يوسف بتنس في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية.