الشلف: إنتشال جثة شاب من الشاطىء المركزي بتنس

كما لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه اثر دهسه من طرف جرار فلاحي ذو صهريج في حادث اليم سجلته مصالح الحماية المدنية ببلدية بني بوعتاب بولاية الشلف.

وفي هذا السياق، تسبب الحادث في مقتل الطفل في عين المكان في ثاني ايام العيد وفي حدود الساعة 10سا00د ببقعة بني جرتن منطقة اولاد بن عمر ببلدية بني بوعتاب.

فيما تبقى اسباب الحادثة مجهولة، أين باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادثة.

كما أحصت، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، حصول 144 حادث مرور خلال شهر رمضان المبارك، ما خلف 4 قتلى

و 193 جريح على مستوى الطرق البلدية والولائية والوطنية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال بناءا على الدراسة التي أنجزتها المصلحة المختصة، فإن الحصيلة المسجلة تمثل معدل 5 حوادث يوميا،

فيما تم إحصاء 53 حادث مرور تسببت فيه الدرجات النارية بنسبة تمثل 37 بالمائة من عدد الحوادث المسجلة خلال نفس الفترة.

كما أشار، ذات البيان إلى حصول 15 حريق مس المركبات والدرجات النارية،

في وقت وقت أرجعت فيه مديرية الحماية المدنية أسباب هذه الحوادث إلى نقص النوم خلال الفترات الليلية.

وقلة التركيز وعدم التحكم في ردود الافعال. فضلا عن نقص نسبة السكر في الدم والشعور بالتعب وخاصة عند الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

طالع أيضا: الشلف: الدرك يوقف 3 متهمين في إقتحام محل لبيع العجلات بسنجاس

كما تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة.

حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض.

و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل

الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.