الشلف : إنتشال جثة شاب من شاطىء سيدي مروان

تدخلت وحدات الحماية المدنية بتنس في الشلف من اجل انتشال جثة شاب من بين صخور الشاطىء الصخري “سيدي مروان”.

وأوضح ملازم أول محمد مساعدية لقناة النهار أن مصالحهم تدخلت في حدود الساعة الرابعة عصرا من اجل نقل جثة الشاب.

والذي سقط بين الصخور ليلقى حتفه في عين المكان .

وتم إجلاء الضحية في العشرينات من العمر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف بتنس.

فيما سجلت مصالح الحماية المدنية في موسم الاصطياف رابع حالة في نفس الشاطىء والذي يعد من الأماكن ممنوعة السباحة وغير المحروسة إلّا ان حب المغامرة والقفز من اعالي الصخور اصبح هواية الكثير من الشباب الذي يلجؤون الى هذا الشاطىء .