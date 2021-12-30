الشلف: إنتشال جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ تنس

تدخلت عشية اليوم، مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 18سا لإجلاء جثة تعود لشخص مجهول الهوية من الميناء التجاري بتنس الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغوت يوسف بتنس.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الجثة المذكورة قد تم إنتشالها من طرف قوات البحرية الجزائرية بعد أن طفت على سطح البحر.

وتعتبر هذه الجثة الرابعة التي تلفظها أمواج البحر خلال الأسبوع، حيث سبق لمصالح الحماية المدينة وأن تدخلت أول أمس لتحويل جثتين من شاطئ المرسى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس، قبل أن تتدخل صباح اليوم لإجلاء جثة سيدة لفظتها أمواج البحر بشاطئ بني حواء.