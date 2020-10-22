الشلف: إنتشال جثة طفل من بركة مائية بالشطية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: إنتشال جثة طفل من بركة مائية بالشطية
بقلم رشيد مشورب

تمكنت مصالح الحماية المدنية وحدة الشطية من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 06 سنوات يدرس في السنة الأولى إبتدائي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بعد تلقي نداء طلب تدخّل من طرف والد التلميذ في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويفيد النداء أن الطفل توفي غرقا في بركة مائية مخصصة للسقي الفلاحي ببقعة صحراوي، مزرعة غولام بلدية الشطية.
جثة التلميذ تم انتشالها في حدود الساعة 12 سا فيما تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لذات البلدية.
و بقيت أسباب الغرق مجهولة في انتظار التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة لمعرفة الأسباب والظروف الحقيقية لهذه الحادثة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=908172

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com