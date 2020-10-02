الشلف: إندلاع حريقي غابة بالجهة الشمالية للولاية في وقت واحد

كشفت وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف عن إندلاع حريقي غابة بالجهة الشمالية للولاية صبيحة اليوم الجمعة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحريقين إندلعا خلال أزمنة متقاربة من صبيحة اليوم الجمعة.

واندلع الحريق الأول في حدود الساعة التاسعة والنصف بغابة بيسة بالجهة التابعة إقليميا لبلدية بني حواء.

أما الحريق الثاني إندلع في حدود العاشرة وعشرين دقيقة بغابة أولاد الطيب بالتراغنية بلدية تنس.

وأشارت الحماية المدنية، أن كل المعطيات توحي وتؤكد أنها بفعل فاعل، إغتنم هؤلاء المجرمين هبوب الرياح القوية.

وهذا حتى تزيد سرعة إنتشار الحريق وتلتهم ألسنة النار ما تبقى من باقي الغابة التي تحول منظرها إلى رماد شاحب.

وأضافت أن عمليات الإخماد جارية من طرف الوحدات العملياتية للحماية المدنية بمعية مصالح محافظة الغابات لعلها تكلل بإنقاذ ما تبقى من أيادي المجرمين.