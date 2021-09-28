الشلف: إندلاع حريق بغابة المالحة في تنس

تدخلت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم الثلاثاء، من أجل إخماد حريق بغابة المالحة بمنطقة أولاد العربي بتنس.

وخلف الحريق إتلاف حوالي هكتار ونصف من أشجار الصنوبر الحلبي، كما تمكنت الحماية المدنية والسلطات المحلية والعسكرية من التحكم في الحريق، وإنقاذ 44 هكتار من أشجار الصنوبر.

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