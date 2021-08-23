الشلف: إندلاع حريق بمزرعة سي توفيق يحدث حالة طوارئ بأولاد بن عبد القادر

تسبب اليوم، إندلاع حريق مهول داخل مستودع بمزرعة سي توفيق الواقعة في المنطقة الفاصلة بين بلديتي أولاد بن عبد القادر ووادي أسلي في إتلاف أزيد من 900 حزمة تبن و هكتارين من أشجار الزيتون.

ما أحدث حالة طوارئ حقيقية بين أهالي وفلاحي المنطقة قبل تدخل مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد ألسنة النيران. حيث تم التحكم في الحريق وتأمين الأشجار والمساكن المجاورة لمكان الحادث.