الشلف: إندلاع حريق مهول بغابة زرقة ببلدية تاجنة

أفادت عشية اليوم، مصادر محلية مطلعة النهار أونلاين، بأن مصالحي الحماية المدنية والغابات قد تدخلتا على مستوى غابة زرقة التابعة لبلدية تاجنة لأجل إخماد حريق مهول إندلع بالمنطقة عصر اليوم.

وأمام الرياح التي هبت على المنطقة ووعورة المسالك وتضاريس المنطقة إمتدت ألسنة النيران لتطال مساحات أخرى على مستوى غابات الصفصاف ووامشاش المتاخمة لبلديتي مصدق وتلعصة.

وتواصل وحدات الحماية المدنية حسب مصادرنا، تدخلها من خلال إقحام وسائل الرتل المتنقل في مكافحة حرائق الغابات في محاولة للسيطرة على الحريق ومنعه من الإمتداد إلى ممتلكات المواطنين وخاصة بمنطقة صفصاف.