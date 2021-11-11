الشلف: إندلاع حريق مهول في عتاد حظيرة خاصة بتلعصة!

تدخلت صباح اليوم الخميس، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، لأجل إخماد حريق مهول إندلع في عتاد حظيرة خاصة ببلدية تلعصة.

وفي هذا السياق تمكنت عناصر وحدة النجدة المتدخلة لولاية الشلف في حدود الساعة السادسة صباحا، من إنقاذ 3 شاحنات ورافعة. فضلا عن مسكن صاحب الحظيرة، في حين تم تسجيل إحتراق كلي لجرافة من نوع JCB.

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الشلف: السلطات الولائية تتكفل بـ 3 أشخاص دون مأوى

كما تدخلت عشية اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن رفقة مصالحي الدرك والأمن. فضلا عن مشاركة متطوعين عن جمعية ناس الخير، لأجل التكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت بشوارع مدينة الشلف.

وحسب مدير النشاط الإجتماعي عبد القادر دهيمي، فقد تم بالتنسيق مع الشركاء المشرفين على هذه الخرجةالميدانية التكفل بـ 3 حالات ويتعلق الأمر برجل وإمرأتين.

حيث تم تحويل إمرأة مسنة إلى دار المسنين حسب رغبتها، فيما تم الدمج الأسري للحالة الثانية ببلدية أولاد فارس. أما الرجل فبعد التكفل به نفسيا ومعنويا رفض التحويل إلى المركز على الرغم من المحاولات المتكررة.

وعبر ذات المسؤول عن إرتياحه لتراجع عدد الأشخاص الذين كانوا يمتهنون التسول في شوارع الشلف. وهذا بفضل الخرجات الميدانية التي تشرف عليها مصالح مديرية النشاط الإجتماعي.