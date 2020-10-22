الشلف.. إندلاع 15 حريق غابة خلال الـ3 أيام الأخيرة!

عرفت ولاية الشلف، اندلاع 15 حريق غابة في ظرف 3 أيام الأخيرة، بأقاليم عدة بلديات من الولاية معظمها في الجهة الشمالية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، مست هذه الحرائق كل من غابات سيدي مروان، وسيدي عبد القادر والرياشة، وجبل قيصر ببلدية تنس، وباينات.

بالإضافة إلى غابة تيغزة ببلدية بني حواء، وكيوان بلدية وادي قوسين، وبيسة قسم سيدي يحي ببلدية الزبوجة، وغابة وادي بن تامو ببلدية سيدي عبد الرحمان.

وكذا غابة بقعة الزياتة وغابة وادي الرمان ببلدية مصدق، ومشاش بلدية تاجنة، وجبل سعدية والخبابزة ببلدية أولاد بن عبد القادر.

هذا وقد تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للوحدات العملياتية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، بمعية مصالح محافظة الغابات لإخماد هذه الحرائق.

وتمكنت فرق الإطفاء، من إخماد 10 حرائق نهائيا، في حين مازال حريق غابة تيبازة تحت الحراسة و3 حرائق وهي “باينات ومشاش ووادي الرمان في حالة نشاط.

هذا ولا تزال عمليات الإطفاء لهذه الحرائق، جارية، يضيف البيان.