الشلف: إنشقاق قناة نقل المياه وتسرب الأتربة للسكنات

تدخلت مصالح الحماية المدنية بتنس في الشلف، ليلة أمس، من أجل إستخراج المياه المتسربة إلى المنازل المجاورة، بحي ماينيس.

وجاء هذا الحادث، على إثر انشقاق لقناة نقل المياه الصالحة للشرب، قطرها 600 مم، نتج عنه تسرب مياه غزيرة مصحوبة بأتربة على السكنات المجاورة.

بالإضافة إلى سقوط الخطوط الكهربائية، ذات الضغط المتوسط.

وقامت مصالح الحماية المدنية، بمساعدة سكان الحي، بغلق الصمام وقطع التيار الكهربائي.

وكذا تغيير مجرى الماء الذي كان يتدفق على البنايات، وامتصاص المياه المتدفقة، الأمر الذي تطلّب جهدا كبيرا لتنتهي العملية في ساعة متأخرة من الليل.

وكشف مدير الجزائرية للمياه لـ”قناة النهار”، أنّ هذا العطب سوف يؤدي إلى تذبذب في توزيع المياه الشروب، عبر عديد بلديات الشلف، في حين يتم توزيع المياه إثر الإنتهاء من تصليح الاعطاب التقنية.