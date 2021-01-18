الشلف: إنطلاق الأشغال بمشروع غرس 25 هكتارا بالأشجار الغابية بجبل سنكوح بالظهرة

إنطلقت اليوم أشغال غرس مساحة تقدر ب 25 هكتارا بالأشجار الغابية على مستوى مرتفعات جبل سنكوح ببلدية الظهرة بولاية الشلف.

وحسب مصادر النهار،فإن هذا المشروع يندرج في إطار صفقة تحمل رقم2020/08وتشرف على تنفيذه وكالة الشلف للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي إعترضت طريق أعوان الوكالة المكلفين بإنجاز المشروع جراء وعورة المسالك والتضاريس،

إلا أن الأشغال تعرف وتيرة متقدمة بعد إستغلال الحمير في عملية نقل الماء والشجيرات التي تم إقتنائها لتغطية المنطقة المذكورة.