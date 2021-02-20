الشلف: إنطلاق الإحتفالات الرسمية باليوم الدولي للغة الأم بدار الثقافة

إنطلقت اليوم الإحتفالات الرسمية باليوم الدولي للغة الأم على مستوى دار الثقافة لولاية الشلف بحضور كل من والي الشلف لخضر سداس والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية عصاد سي الهاشمي فضلا عن ممثلي السلطات المدنية والعسكرية وعدد من الوجوه الثقافية والفنية.

حيث تميز اليوم الأول بتقديم مداخلات وعروض تعكس مدى أصالة الموروث الثقافي الأمازيغي المحلي فضلا عن بث إذاعي مشترك بين إذاعة الشلف الجهوية والقناة الإذاعة الثانية، على أن تتواصل هذه الفعاليات إلى غاية مساء الأحد.

يحدث هذا، في وقت ثمن فيه الحاضرون، المجهودات التي بذلها القائمون على هذه الإحتفالية التي سمحت لساكنة إكتشاف إبداعات محلية تحمل في ثناياها قصصا خالدة عن أصالة وتنوع اللغة الأم.