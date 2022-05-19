الشلف: إنطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على القاعدة الجوية بالقواسمية

إنطلقت اليوم الخميس، فعاليات الأبواب المفتوحة على القاعدة الجوية الشهيد أمحمدي محمد بمنطقة القواسمية في ولاية الشلف.تحت إشراف ممثل قائد القوات الجوية، قائد الجو لدى الناحية العسكرية الأولى اللواء صالح شقلال بمعية قائد القاعدة العقيد شوشان محمد توفيق. إلى جانب ممثلي السلطات العسكرية والأمنية والولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس.

فضلا عن ممثلي الأسرة الثورية والمجتمع المدني والكشافة الإسلامية وتلاميذ عدد من المؤسسات التربوية. حيث من المنتظر أن تستمر هذه التظاهرة الإعلامية إلى غاية يوم السبت المقبل.

في خطوة من شأنها تمكين المواطنين من الإطلاع على سلاح الجو. والوقوف عن قرب على إمكانيات وقدرات المؤسسة العسكرية.

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عقد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني. خصص لاستعراض الوضع الصحي بالجزائر جراء جائحة كورونا والمجهودات المبذولة للوقاية منه.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أكد الوزير أن اللقاء جاء بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وكان إيجابيا. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للتواصل والحوار مع الجميع. لتعزيز اللحمة بين جميع الأطراف لمواجهة جائحة كورونا والعمل جنبا إلى جنب. لتجنب ما يفرقنا وتعزيز ما يجمعنا و يساعدنا في تحقيق نتائج أحسن

من جهتهم أكد رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب وكتلة الاحرار بالمجلس، أن اللقاء سمح لهم بتقديم مقترحات واستعراض الجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهة هذه الجائحة وحجم الامكانات المسخرة. لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد تحور فيروس كورونا. و نقص مادة الاوكسجين بالمستشفيات الى جانب ارتفاع معدل الوفيات.

و حسب رؤساء هذه الكتل. فان الوضع الحالي يتطلب التضامن وتظافر جهود الجميع للحفاظ على صحة المواطنين. معتبرين التلقيح الحل الوحيد إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة