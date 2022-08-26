الشلف: إنطلاق فعاليات الجامعة الصيفية لمسيري المؤسسات الصحية بتنس

إنطلقت اليوم، فعاليات الجامعة الصيفية لمسيري المؤسسات العمومية الصحية تحت الرعاية السامية لوزير الصحة وإشراف المكتب الولائي للجمعية الجزائرية للمناجمنت و إدارة الصحة.

وقد تميزت هذه التظاهرة التي تجري فعالياتها على مستوى فندق قوبيلي بمدينة تنس، بحضور 80 إطارا مسيرا من بينهم 40 مدير مؤسسة عمومية للصحة برئاسة الدكتور يوسف حجو.

حيث من المنتظر تنظيم عروض و محاضرات متبوعة بنقاشات حول المواضيع المطروحة، على أن يتم الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في رفع مستوى تسيير المؤسسات العمومية للصحة.