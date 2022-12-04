الشلف: إنطلاق فعاليات الصالون الوطني للحرف التراثية

أشرفت اليوم الأحد، السلطات الولائية ممثلة في مدير الثقافة والفنون محمود حسناوي رفقة مديرة المتحف العمومي الوطني بالشلف، على إنطلاق فعاليات الصالون الوطني للحرف التراثية في طبعته الأولى تحت شعار حِرَفنَاْ مِنْ تراثُنَا، بمشاركة 05 ولايات، ويتعلق الأمر بكل من ولايات الشلف، قسنطينة، بجاية، الجزائر و المسيلة.

و قد تميزت فعاليات الطبعة الأولى من الصالون الوطني الذي جرت فعالياته على مستوى بهو المتحف العمومي الوطني وسط مدينة الشلف، بعرض منتجات الصناعات اليدوية التراثية لعدد من الحرفين الذين أبدعوا في صناعة النحاس التي مثلها الحرفي مكي صالح من ولاية قسنطينة، إلى جانب صناعة الفخار التي مثلها الحرفي نقاز محمد من ولاية الشلف.

فضلا عن صناعة الحلي التي مثلها الحرفي محمد عسوس من ولاية بجاية، فيما شاركت الحرفية والفنانة التشكيلية عليا عدادي من ولاية الجزائر بنماذج في صناعة فن المندلة، أما الحرفية والفنانة التشكيلية أمينة حسين من ولاية الجزائر، فقد شاركت بنماذج في الفن البارز والمنحوت.

إلى جانب هذا، سجلت النهار أونلاين، مشاركة جمعية السياحة و حفظ الآثار من ولاية الشلف التي شاركت بنماذج في صناعة الفخار، و الجمعية الوطنية السياحية كنوز بوسعادة بنماذج في صناعة القشابية.