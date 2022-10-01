الشلف: إنطلاق فعاليات اللقاء الوطني لمنتخبي الأرندي

إنطلقت اليوم السبت، فعاليات اللقاء الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تحت إشراف أمين عام الأرندي الطيب زيتوني وبحضور 700 منتخب يمثلون إلى جانب الأمناء الولائين، ممثلي البرلمان بغرفتيه، ممثلي المجالس المنتخبة ورؤساء البلديات من 58 ولاية.

حيث من المنتظر أن يعرف هذا اللقاء الوطني الذي تجري فعالياته بدار الثقافة بمنطقة الردار التابعة لإقليم بلدية الشلف، تنصيب عدة ورشات. وذلك لمناقشة بعض الملفات والمحاور الهامة بهدف الخروج بتوصيات لإدراجها في البيان الختامي.

إلى جانب هذا يعرف هذا اللقاء الوطني تنظيم 3 محاضرات حول التنمية والنصوص الدستورية والحوكمة. متبوعة بنقاش من قبل المنتخبين الحاضرين.