الشلف: إنفجار قناة الدفع الرئيسية لمياه التحلية بماينيس

تدخلت اليوم، الفرق التقنية التابعة لوحدة الشلف للجزائرية للمياه، لأجل تصليح موقع إنفجار قناة الدفع الرئيسية لمياه التحلية ذات قطر 1500 مم بماينيس.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الجهات المشرفة على محطة تحلية مياه البحر بماينيس، قد أمرت بتوقيف عملية الإنتاج بغرض السماح للفرق التقنية بتنفبذ عملية الصيانة على مستوى صمام التهوية في أحسن الظروف.

وأكد بيان لوحدة الشلف للجزائرية للمياه، بأن عملية التزود بالمياه سيتم إستئنافها فور إستكمال أشغال الصيانة.