الشلف: إنفجار قناة توزيع المياه يحدث حالة طوارئ بسنجاس

أحدث اليوم الأحد، إنفجار القناة الرئيسية لتوزيع الماء الصالح للشرب ذات قطر 1000مم حالة طوارئ بمنطقة بني ودرن ببلدية سنجاس بالشلف، بعد تسرب كميات هائلة من الماء والتي شكلت سيولا تسببت في قطع الطريق الوطني رقم 19 وتعطل حركة المرور.

فضلا عن حصول خلل في التزود بالماء الشروب، ما جعل مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه توقف عملية التوزيع بغرض تسهيل مهام الفرق المتدخلة لإجراء أشغال الصيانة.

وتعد القناة المتضررة إمتداد لشبكة المحطة الرئيسية للتوزيع التابعة لسد سيدي يعقوب بأولاد بن عبد القادر، يحدث هذا في وقت تدخلت فيه مصالح الحماية المدينة لأجل تأمين حركة المرور على مستوى المحور الوطني رقم 19 بمنطقة بني ودرن.