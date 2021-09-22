الشلف: إنفجار كبير بقناة لدفع المياه قرب محطة تحلية مياه البحر

وقع إنفجار كبير، اليوم الأربعاء، على مستوى قناة الدفع الرئيسية ذات قطر 1500 مم، على بعد أمتار من غرفة الإنطلاق بمحطة تحلية مياه البحر بماينيس في تنس بالشلف.

وتسبب هذا الإنفجار، في حصول تسرب هام للمياه، أحدث حالة طوارئ حقيقية بالمنطقة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن المياه المتسربة قد إمتدت لتطال محيط بعض المساكن، ما أثار حالة قلق وسط السكان.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية ومؤسسة الجزائرية للمياه لإصلاح العطب وتصريف المياه.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb