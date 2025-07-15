الشلف : إنقاذ أربع حالات غرق وتحويل شاب في حالة حرجة بسواحل الولاية

تدخلت فرق حراس الشواطئ للحماية المدنية هذا اليوم ، لإنقاذ أربع حالات غرق متفرقة عبر مختلف شواطئ ولاية الشلف ، حيث تعرض الضحايا لحالات غرق جزئية دون وصولهم إلى مرحلة الخطر الحقيقي ، ليتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان ، قبل أن تستقر حالتهم الصحية .

وفي حادثة منفصلة ، تلقت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية نداء استغاثة من شاطئ صخري ممنوع للسباحة بمنطقة برججو التابعة لبلدية سيدي عبد الرحمان ، بعد قيام مواطنين بانتشال شاب في حالة حرجة وفاقد للوعي ، وقد تم التدخل بشكل سريع لتحويله على جناح السرعة نحو المصالح الاستشفائية لتلقي العناية الطبية بذات المستشفى .

وحسب مصادر الحماية المدنية ، فإن الشاب البالغ من العمر 20 سنة ينحدر من بلدية الزبوجة ، فيما لم ترد إلى حد الساعة تفاصيل إضافية حول حالته الصحية الحالية بعد نقله إلى المستشفى .

وتدعو الحماية المدنية مجددا المصطافين إلى احترام تعليمات السباحة وتجنب المجازفة في الشواطئ الصخرية و الممنوعة حفاظا على سلامتهم .