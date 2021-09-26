الشلف: إنقاذ إمرأة حاولت الإنتحار برمي نفسها من أعلى جسر واد تسغاوت

تدخلت عشية اليوم، في حدود الساعة 19:00 مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الأمن لإنقاذ إمرأة كانت في حالة هستيرية حاولت رمي نفسها من أعلى جسر تسيغاوت.

حيت تمكنت عناصر الوحدة المتدخلة من تهدئتها وإسعافها بحضور افراد عائلتها وإعادتها إلى المنزل العائلي في ظروف حسنة، فيما تبقى الأسباب التي تقف وراء هذه الحادثة مجهولة، في إنتظار ما ستسفر عليه تحريات مصالح الأمن في قضية الحال.