الشلف: إنقاذ إمرأة في حادث إحتراق مسكن بالشلاشلية
تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف إمرأة تبلغ من العمر 56 سنة. إثر إندلاع حريق داخل مسكن يتكون من 3 غرف على مستوى بقعة الشلاشلية ببلدية الشلف.
حيث تمكنت عناصر وحدة النجدة المتدخلة من السيطرة على الحريق وإبعاد قارورات غاز عن مكان الحادث، فضلا عن نقل السيدة التي تم إنقذها إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي الإسعافات والعلاج. فيما تم تسجيل حصول خسائر مادية. تمثلت في إحتراق مواد كهرمنزاية و بعض الأغراض المتواجدة داخل المسكن المذكور.
طالع أيضا: المسيلة: إخماد حريق داخل شقة في عمارة بسيدي عيسى
تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدينة سيدي عيسى بولاية المسيلة، اليوم الاربعاء، من أجل اخماد حريق شبّ في شقة بالطابق الثاني.
وفي هذا السياق، تدخلت ذات المصالح مدعومة بوحدة عين الحجل، صبيحة اليوم بحي الوئام ببلدية سيدي عيسى، أين تم اجلاء 7 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 4 اشهر و 63 سنة.
حيث لديهم مشاكل في التنفس. تم نقلهم الى مستشفى سيدي عيسى.
هذا و قد تم اطفاء الحريق الذي خلف خسائر مادية في المنزل، و منعه من الوصول إلى الشقق الأخرى.
طالع أيضا:
المسيلة..الدرك الوطني يحجز 100 قنطار من الفرينة على متن شاحنة
المسيلة..الدرك الوطني يحجز 100 قنطار من الفرينة على متن شاحنة
كما تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز كمية معتبرة من مادة الفرينة محملة على متن شاحنة.
العملية وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، مكنت من حجز 100 قنطار على متن شاحنة من نوع سوناكوم.
كما تم تسليم المحجوزات إلى التعاونية الفلاحية للحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، و فتح تحقيق في القضية.
المسيلة: وفاة امرأة و ابنتها في حادث مرور بأولاد دراج
كما لقيت امرأة و ابنتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع باولاد دراج بولاية المسيلة.
و حسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد شهد الطريق الوطني رقم 40، بمنطقة الجرف باولاد دراج صبيحة اليوم حادث مرور مميت.
وهذا اثر اصطدام سيارة تجارية بعابرتي الطريق أين خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 61 سنة و ابنتها 41 سنة.
كما تم نقل الضحايا من طرف اسعافات الحماية إلى عيادة اولاد دراج.
طالع ايضا:
المسيلة: وفاة شيخ إثر حريق غرفة منزله ببوسعادة
لفظ شيخ يبلغ من العمر 90 سنة انفاسه الاخيرة عشية اليوم متأثرا بحروق في مختلف مناطق جسده.
أين عثر عليه جثة متفحمة بمنزله في حي ميطر بمدينة بوسعادة.
الضحية وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، توفي اثر حريق نشب في غرفة منزله، ليتم نقل الجثة إلى مستشفى رزيق البشير ببوسعادة.