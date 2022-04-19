الشلف: إنقاذ إمرأة في حادث إحتراق مسكن بالشلاشلية

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ وإسعاف إمرأة تبلغ من العمر 56 سنة. إثر إندلاع حريق داخل مسكن يتكون من 3 غرف على مستوى بقعة الشلاشلية ببلدية الشلف.

حيث تمكنت عناصر وحدة النجدة المتدخلة من السيطرة على الحريق وإبعاد قارورات غاز عن مكان الحادث، فضلا عن نقل السيدة التي تم إنقذها إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي الإسعافات والعلاج. فيما تم تسجيل حصول خسائر مادية. تمثلت في إحتراق مواد كهرمنزاية و بعض الأغراض المتواجدة داخل المسكن المذكور.

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