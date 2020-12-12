الشلف: إنقاذ إمرأة وإبنتها من الموت إختناقا بالغاز في وادي أسلي

أخبار الجزائر
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الشلف: إنقاذ إمرأة وإبنتها من الموت إختناقا بالغاز في وادي أسلي
بقلم يحيى عزواو

تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية من أجل إنقاذ إمرأة البالغة من العمر 40 سنة وإبتها البالغة من العمر 12 من خطر الإختناق بالغاز داخل الحمام بمنزلهما الواقع بالمدخل الشرقي لبلدية وادي أسلي.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية فإن السيدة و إبنتها قد تم إسعافهما داخل المنزل و نقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببوقادير ، وأن حالتهما مستقرة.

وتعد حادثة اليوم الثانية من نوعها في ظرف 24 ساعة ، حيث سجلت ذات المصالح يوم أمس وفاة إمرأة تبلغ من العمر 28 سنة إختناقا بالغاز بدوار أولاد حمو ببلدية الصبحة.


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