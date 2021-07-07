إعــــلانات
أخبار الجزائر

الشلف.. إنقاذ تلميذ حاول حرق نفسه أمام مقر مديرية التربية بالشلف

بقلم رشيد.م
الشلف.. إنقاذ تلميذ حاول حرق نفسه أمام مقر مديرية التربية بالشلف
الحماية المدنية
  • 195
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية بالشرفة، تدخلها اليوم الأربعاء، على الساعة 11.07 من أجل محاولة انتحار تلميذ يبلغ  من العمر 17 سنة أمام مقر مديرية التربية لولاية الشلف بحي بن سونة، المدينة الجديدة بلدية الشلف.

ويقطن هذا التلميذ ببلدية الصبحة، أين قام  برش نفسه بالبنزين محاولا إضرام النار في نفسه، و بعد تدخل فرق الإسعاف مع مصالح الأمن حال دون ذلك.

ليتم بعد ذلك تقديم له الإسعافات الأولية وإجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأختان باج بحي بن سونة الشلف.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957194
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات