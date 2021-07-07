الشلف.. إنقاذ تلميذ حاول حرق نفسه أمام مقر مديرية التربية بالشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية بالشرفة، تدخلها اليوم الأربعاء، على الساعة 11.07 من أجل محاولة انتحار تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة أمام مقر مديرية التربية لولاية الشلف بحي بن سونة، المدينة الجديدة بلدية الشلف.

ويقطن هذا التلميذ ببلدية الصبحة، أين قام برش نفسه بالبنزين محاولا إضرام النار في نفسه، و بعد تدخل فرق الإسعاف مع مصالح الأمن حال دون ذلك.

ليتم بعد ذلك تقديم له الإسعافات الأولية وإجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأختان باج بحي بن سونة الشلف.