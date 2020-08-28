الشلف: إنقاذ رضيعة من الموت غرقا داخل حوض مائي بلاستيكي

أخبار الجزائر
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الشلف: إنقاذ رضيعة من الموت غرقا داخل حوض مائي بلاستيكي
بقلم أمينة داودي

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية الشلف من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر من الموت غرقا.
وأفاد بيان لذات المصالح، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت يوم أمس في حدود الساعة التاسعة والربع ليلا، بحي 60 مسكن ببلدية تاجنو، من أجل إسعاف وإجلاء طفلة رضيعة تبلغ من العمر 09 أشهر كادت أن تختنق بعد سقوطها في حوض مائي بلاستيكي في المنزل العائلي على غفلة من أهلها.

وأضاف البيان، أنه لحسن الحظ تم إسعافها في الوقت المناسب بعد أن عانت من فقدان تدريجي للتنفس بسبب اختناقها بالماء، حيث تم تزويدها بالأكسجين و مساعدتها على استعادة التنفس من طرف الفرقة المتدخلة و حولت إلى عيادة تاجنة في حالة مستقرة.

من جهتها دعت الحماية المدنية العائلات إلى الحذر والانتباه لحالات الغرق داخل المنازل بمجرد ترك وعاء بلاستيكي معبأ بالماء أمام متناول الأطفال خاصة منهم الرضع.


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