الشلف: إنقاذ شابين من الغرق بشاطئ صخري غير محروس

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، مساء أمس الأربعاء، شابين من الغرق بشاطئ صخري غير محروس، على مستوى بلدية المرسى.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، مساء الأربعاء، فقد تم انقاذ شابين يبلغان من العمر 21 و18 سنة على التوالي.

وتم إنقاذ الشابين على مستوى شاطئ صخري غير محروس في بلدية المرسى شرق في ولاية الشلف، كانا عالقين بين الصخور.

وحسب الحماية المدنية، غرق الشابين على مستوى شاطئ صخري غير محروس ببلدية المرسى شرق بسبب اضطراب مفاجئ للبحر وارتفاع الأمواج.

وتنقلت فرقة حراس الشواطئ للحماية المدنية لولاية الشلف من الشاطئ المحروس بالمرسى غرب إلى عين المكان و تمت العملية بنجاح.