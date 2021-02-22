الشلف: إنقاذ شاب أقدم على محاولة الإنتحار ببقعة الشرايرية في سنجاس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: إنقاذ شاب أقدم على محاولة الإنتحار ببقعة الشرايرية في سنجاس
بقلم يحيى عزواو

أنقذت مصالح الحماية المدنية شاب يبلغ من العمر 29 سنة أقدم على محاولة الإنتحار على مستوى بقعة الشرايرية ببلدية سننجاس.

الشاب حاول الإنتحار شنقا بواسطة حبل معلق بشجرة للتين الشوكي على مستوى بقعة الشرايرية ببلدية سننجاس بولاية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين محاولة الإنتحار فشلت بعد إنقطاع حبل المشنقة وسقوط الشاب الذي تم إنقاذه من الموت المحقق.

وتم إسعاف الشاب ونقله إلى مستشفى أولاد محمد في حالة حرجة لتلقي العلاج.

تعد هذه المحاولة الرابعة في ظرف أقل من أسبوع بعد تسجيل 3 محاولات للإنتحار حرقا  بكل من تنس، الشطية والشلف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963205

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com