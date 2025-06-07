الشلف..  إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ تنس المركزي

شهد شاطئ تنس المركزي مساء اليوم حادثة غرق كادت أن تنتهي بمأساة ، لولا التدخل السريع لفرق حراس الشواطئ الذين تمكنوا في حدود الساعة الخامسة مساء من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 20 سنة ، ينحدر من بلدية أولاد فارس .

وحسب بيان الحماية المدنية فقد كان الغريق في حالة حرجة عند انتشاله من المياه، حيث خضع للإسعافات الأولية بعين المكان، ما سمح باستقرار حالته الصحية قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المصالح الاستشفائية بذات البلدية

ومع اقتراب موسم الصيف و إرتفاع درجات الحرارة، قد يدفع الكثير من المواطنين إلى التوافد على الشواطئ، تجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها للمصطافين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، واحترام تعليمات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المحروسة .