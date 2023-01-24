الشلف.. إنقاذ شخصين كانا عالقين في صخور شاطىء سيدي مروان

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، من انقاذ شخصين (02) كانا عالقين في أعالي الصخور حوالي 60 متر بشاطىء سيدي مروان 05 كلم على مدينة تنس ولاية الشلف.

العملية التي نفذتها فرقة البحث و الإنقاذ في الاماكن الوعرة GRIMP التابعة لمصالح الحماية المدنية، مكنت من استخراج المواطنين الإثنين “صيادين هاويين” حيث يتواجدان في حالة صحية جيدة.

وللإشارة، تشهد المنطقة التي علق فيها المواطنين الإثنين تساقط للأمطار و برودة شديدة.