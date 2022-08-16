الشلف: إنقاذ شخصين من الغرق بمنطقتي الداتي وحجرة ناجي

تمكن اليوم الثلاثاء، حراس الشواطئ بمساعدة فرق الغطس التابعة للحماية المدنية، من إنقاذ شخصين من الغرق بعد أن كانا بصدد السباحة في مناطق صخرية في كل من سواحل بلديتي سيدي عبد الرحمان والمرسى في الشلف.

وحسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، فإن التدخل الأول كان على مستوى منطقة صخرية بشاطئ غير محروس في سيدي عبد الرحمن لأجل إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 16 تابعة لمخيم عائلي بالداتي.

فيما تم تسجيل تدخل ثان على مستوى منطقة صخرية مقابلة لحجرة ناجي ببلدية المرسى، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 40 سنة أين تم إنقاذه وإسعافه ونقله إلى إستعجالات عيادة المرسى.