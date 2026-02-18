الشلف.. إنقاذ عائلة من الاختناق بالغاز المنبعث من المدفأة بالشطية 

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من أجل حادث اختناق ثلاثـة أفراد من عائلة واحدة ، إثر تسرب غاز من مدفأة داخل مسكنهم العائلي بالقرية الفلاحية ببلدية الشطية، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم التدخل في حدود الساعة 19سا و48د. عقب تلقي نداء استغاثة يفيد بتعرض عائلة لاختناق جرّاء استنشاق غاز متسرب من جهاز التدفئة.

وخلّف الحادث إصابة 3 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 23 و62 سنة، يعانون من ضيق في التنفس وحالات إعياء متفاوتة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفى.

وجدّذت مصالح الحماية المدنية دعوتها للمواطنين بضرورة التأكد من سلامة أجهزة التدفئة و تهوية المنازل بانتظام، خاصة خلال فترات البرد، تفاديا لمثل هذه الحوادث التي تتكرر كل شتاء و تخلف أحيانا خسائر بشرية.