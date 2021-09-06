الشلف: إنقاذ فتاة سقطت داخل خزان مائي بدوار أولاد بوعلي بالزبوجة

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إنقاذ فتاة سقطت داخل خزان مائي على مستوى المدرسة الإبتدائية بن عشيط عبد القادر ببلدية أولاد بوعلي ببلدية الزبوجة.

وحسب بيان المديرية الولائية للحماية المدنية، فإن الفتاة التي تعرضت لحادث السقوط، تبلغ من العمر 16 سنة، وأصيبت بضيق في التنفس، قبل إسعافها ونقلها على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالزبوجة مركز لتلقي العلاج.