الشلف: إنقاذ 13 شخص في حادث إحتراق مسكن بالشطية

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريق إندلع على مستوى إحدى عمارات المدينة الجديدة ببلدية الشطية. ما تسبب في تعرض 13 شخص أغلبهم من الأطفال بإختناق حاد جراء الدخان المنبعث من مكان الحادث.

في ذات السياق، أكد بيان لخلية الإعلام والإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، بأن عناصر الوحدة المتدخلة من السيطرة على ألسنة النيران. وإنقاذ الأشخاص المصابين وإسعافهم قبل إجلاء 7 منهم إلى إستعجلات مستشفى الشطية لتلقي العلاج.