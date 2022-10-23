الشلف: إنقاذ 3 أشخاص في إندلاع حريق بمسكن في الشرفة

تدخلت اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنقاذ 3 أشخاص وإسعافهم بعد إصابتهم بضيق حاد في التنفس جراء الدخان المتصاعد من حريق إندلع بالطابق الثالث لأحد المساكن قبل أن يمتد إلى مسكن بالطابق الرابع بعمارة تقع على مستوى حي بن سونة بالمدينة الجديدة باقليم بلدية الشلف.

أين قامت فرق الإطفاء للتابعة لوحدة الحمادية مدعومة من نظيرتها بالشرفة و الشلف للسيطرة على ألسنة النيران ومنعها من الإنتشار إلى بقية المساكن.